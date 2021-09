Handball, Frauen-Bundesliga : 15-Minuten-Blackout der Elfen kostet Punkte

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 unterliegen bei der Neckarsulmer Sport-Union 29:36. Die Aufholjagd nach einer Schwächephase vor der Halbzeit kommt für die Leverkusenerinnen zu spät.

Die Dienstreise nach Baden-Württemberg hatten sich Trainer Martin Schwarzwald und seine Schützlinge zweifellos anders vorgestellt. Im Gastspiel bei der Neckarsulmer Sport-Union erwischten Bayer Bundesliga-Handballerinnen eine gebrauchten Tag und kassierten vor der prächtigen Kulisse von 728 größtenteils entzückten Zuschauern in der Ballei-Sporthalle eine herbe und in dieser Höhe auch völlig unerwartete 29:36 (13:22)-Niederlage.

Als Naina Klein die Gäste in der 16. Minute mit 8:7 in Front brachte, durfte Schwarzwald sich noch über eine bis dahin ordentliche Leistung mit einem sogar noch etwas zu kleinen Vorsprung freuen. Aber dann verlor sein Team komplett den Faden. In etwas weniger als 14 Minuten mit einem 0:7-Negativlauf zum Start setzte es für Bayer 15 Gegentreffer – und die resultieren zumeist aus Gegenstößen der NSU, die ihren Ursprung in verpatzten Elfen-Angriffen hatten. Deutlich häufiger als die Glanztaten der Heim-Torhüterin Sarah Wachter (44 Prozent gehaltene Bälle zur Pause) waren dabei die Sequenzen, in denen es gegen die offensive Deckung der Gastgeberinnen erst gar nicht zu einem Abschluss kam.