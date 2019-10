27:35 in Debrecen : Schwache Viertelstunde bringt Elfen klare Niederlage

Leverkusen Die Handballerinnen des TSV Bayer halten im EHC-Pokal zunächst gut mit, verlieren dann aber komplett den Faden. Am Ende steht eine deutliche Niederlage gegen Debrecen, die eine Hypothek für das Rückspiel am Sonntag ist.

(TK) Es war nicht zu übersehen: Bayers Handballerinnen hatten sich für die zweite Halbzeit eine Menge vorgenommen. Einen Zähler Rückstand zum Seitenwechsel (15:16) verwandelten sie umgehend in eine Führung – und beim 17:16 für die Elfen schien gar ein Überraschungserfolg im EHF-Cup-Hinspiel beim ungarischen Spitzenteam DVSC Schaeffler in Debrecen denkbar. Doch dann war plötzlich kiloweise Sand im Getriebe und nichts lief mehr zusammen. Am Ende mussten die Gäste froh sein, den Rückstand mit der Schluss-Sirene noch auf „nur“ acht Tore verkürzt zu haben.

Die Hypothek für das Rückspiel am Sonntag in Leverkusen ist nach der 27:35-Niederlage gewaltig. Aber Bayers Coach Robert Nijdam und seine Spielerinnen sind bekannt dafür, Herausforderungen nicht zu scheuen. Den kleinen Funken Hoffnung auf die große Überraschung nährt die knappe Dreiviertelstunde, in der die Elfen dem Gastgeber in der teilweise ohrenbetäubend lauten Halle auf Augenhöhe begegneten. Die in weiten Teilen blitzsaubere Leistung macht es umso schwerer verständlich, was in jener Viertelstunde geschah, in der den Leverkusenerinnen die Partie vorübergehend völlig entglitt. Vom erwähnten 17:16 bis zum niederschmetternden Zwischenstand von 20:31 lagen wenig mehr als 15 Minuten mit 3:15 Toren.