Basketball, 2. Bundesliga : Giants haben mit Bochum noch eine Rechnung offen

Hat die Hinspielniederlage gegen Bochum noch in schlechter Erinnerung: Giants-Coach Hansi Gnad. Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur/ulmer via www.imago-images.de

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballer aus Leverkusen haben das Hinspiel in Bochum nicht vergessen und sinnen auf Revanche für das 86:91. Trainer Hansi Gnad fordert dafür aber eine Leistungssteigerung im Vergleich zum holprigen Sieg zuletzt in Ehingen.

86:91 hieß es im Hinspiel aus Sicht der Bayer Giants beim VfL Bochum. Es war eine ernüchternde Niederlage für die Leverkusener – zumal das Team aus dem Ruhrpott erst im vergangenen Sommer in die ProA aufgestiegen ist. „Aber eine Eintagsfliege sind sie nicht“, betont Giants-Coach Hansi Gnad. „Das zeigen auch ihre anderen Ergebnisse. Ihr Kader ist sehr ordentlich besetzt.“ Trotzdem wollen er und seine Basketballer am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Ostermann-Arena freilich zu gerne Revanche für die Pleite im Hinspiel nehmen – und damit den dritten Sieg in Serie einfahren.