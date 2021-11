Fußball, Bezirksliga : Trainerwechsel beim FCL verpufft

Auch unter Interimscoach Michael Kunz setzt der Bezirksligist aus Leverkusen seinen Negativtrend fort und verliert daheim mit 0:2 gegen den SC West Köln.

Der Rückstand auf den Spitzenreiter SpVg. Flittard beträgt inzwischen sechs Plätze und elf Punkte. Der Traum vom Aufstieg ist schon jetzt in weite Ferne gerückt. „Im Moment läuft es bei uns einfach nicht“, sagte Kunz. „Sicherlich hat die Mannschaft diesmal alles versucht. In den wichtigen Momenten war das Quäntchen Glück leider nicht auf unserer Seite.“

In der ersten Halbzeit gaben die Platzherren klar den Ton an und hätten nach rund einer halben Stunde auch in Führung gehen müssen. Nach einem Eckball wurde der Schuss von Ibrahim Rama erst auf der Linie von einem Kölner Verteidiger geklärt. Das Spiel auf ein Tor ging weiter, doch große Möglichkeiten erarbeitete sich das Team nicht mehr.

Athanasios Mentizis vergab zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff die nächste Gelegenheit auf die Führung, im direkten Gegenzug wurden die Leverkusener eiskalt ausgekontert und plötzlich lag der Favorit in Rückstand. In der Folge wechselte Kunz in Aristote Mambasa Masudi und Schams Scharifi zwei Offensivspieler ein. Mentizis vergab in der 70. Minute mit einem Pfostentreffer die Großchance auf den Ausgleich, in der Schlussphase trafen die Kölner dann aus einer abseitsverdächtigen Position zum 0:2 – bezeichnend für die momentane Lage des FCL.