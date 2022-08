Fußball, Bezirksliga : Trainer des FCL setzt auf eine Reaktion seines Teams

Leverkusen Nach dem Kantersieg im Pokal wollen die Bezirksliga-Fußballer des FC Leverkusen nun auch in der Liga ihren ersten Erfolg feiern - bei der SpVg Rheindörfer Nord.

Apropos Pokal: In der dritten Runde haben die Fußballer vom Birkenberg unter der Woche mit dem 21:2-Triumph in Buchheim ein Ausrufezeichen gesetzt. Dem Coach zufolge haben insbesondere die Akteure aus der zweiten Reihe positiv auf sich aufmerksam gemacht. Änderungen in der Startformation sind an diesem Wochenende daher durchaus denkbar.