Handball, 3. Liga Dasburgs Treffer bringt TuS 82 Opladen den Klassenerhalt

Dass der TuS 82 Opladen auch in der kommenden Saison drittklassig sein würde, stand aufgrund der sehr starken Hinrunde eigentlich nie zur Debatte. Doch in der Rückserie wurde es schwieriger für die oft auch personell gebeutelten Leverkusener, die nun endgültig aufatmen dürfen. Durch das 29:29 (11:13) gegen den TV Homburg bleiben sie in Liga drei.