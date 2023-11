Basketball, 1. Frauen-Bundesliga Topscorerin verletzt – Wings sondieren Spielermarkt

In den Augen des Coachs wiegt die Verletzung von Gates, die sich in den ersten Partien zur besten Werferin des Teams entwickelt hatte, deutlich schwerer als die Niederlagen zuletzt. Die Kanadierin hatte sich beim Gastspiel der Wings in Berlin das Kreuzband gerissen. Anfang der Woche soll nun entschieden werden, ob sie in ihrer Heimat operiert oder vielleicht doch auch länger in Deutschland bleiben wird.