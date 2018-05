Lokalsport : Tobias Scherbarth erfüllt die EM-Norm beim Heimspiel

Leverkusen Olympiateilnehmer Tobias Scherbarth vom TSV Bayer 04 hat beim Einladungswettkampf seines Vereins zum zweiten Mal in diesem Jahr die für einen Start bei den Europameisterschaften im August in Berlin erforderlichen 5,60 Meter erreicht. Schon im Januar hatte Tobias Scherbarth in Hastings (Neuseeland) 5,65 Meter übersprungen. Damit führt der 32-Jährige die nationale Saison-Rangliste an. Nun legte er 5,60 Meter nach - in Bezug auf die EM-Norm eine Punktlandung. Daniel Clemens (LAZ Zweibrücken/5,40 Meter) wurde Zweiter, gefolgt von TSV-Athlet Sebastian Vogt, der sich auf 5,30 Meter verbesserte und für die Deutschen Meisterschaften in Nürnberg qualifizierte. U20-Sieger Bo Kanda Lita Baehre blieb bei 5,20 Meter stecken.

Bei den Frauen teilten sich Carolin Hingst (TV Nieder-Ingelheim) und Anjuli Knäsche (SG TSV Kronshagen/Kieler TB) mit je 4,20 Metern den Sieg. Auch Regine Kramer bewältigte diese Höhe, leistete sich aber einen Fehlversuch mehr. Leverkusens Victoria von Eynatten meldete sich nach langer Verletzungspause mit 4,00 Metern zurück.

(dora)