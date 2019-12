Lupe auf Tim Breddemann : Ein Leben für den SV Schlebusch

Schlebusch Der 31-jährige Mittelfeldspieler hat im letzten Liga-Spiel des Jahres Vereinslegende Frank Sittig überholt.

Die Chronisten waren sich zunächst uneinig: War es nun Tim Breddemanns 338. oder 340. Spiel für den SV Schlebusch? Eigentlich ist es auch egal. Sicher ist, dass er der Spieler mit den meisten Einsätzen für den Landesligisten ist, seit er Frank Sittig abgelöst hat – ein Meilenstein in der Laufbahn des Fußballers, der von seinen Teamkollegen mit einem Spalier gewürdigt wurde. Dass Breddemann am 8. Dezember beim 2:0-Sieg gegen Homburg-Nümbrecht auch noch ein Tor erzielte, machte den Ehrentag des Mittelfeldspielers perfekt. Es war das letzte Spiel des Jahres für den Tabellenzweiten.

„Ich habe mit sieben Jahren angefangen, Fußball zu spielen“, erinnert sich der von seinem Trainer Stefan Müller schlicht als „Mister Zuverlässig“ bezeichnete Spieler. Er habe schon früher anfangen wollen, doch sein Vater Michael sei zunächst dagegen gewesen, weil die Schule im Vordergrund stehen sollte. Doch genau da traf der Sprössling dann auf Klassenkameraden, die beim SVS spielten – und Breddemann wollte unbedingt auch dabei sein. „Ich habe im Grunde so lange gequengelt, bis ich zu meinem ersten Training durfte.“ Zu Beginn habe er allerdings nichtmals Fußballschuhe gehabt. Kurz danach hatte auch der aus dem Ruhrgebiet stammende Papa, der selbst Fußballer war und am Ende seiner aktiven Zeit auch für Schlebusch spielte, ein Einsehen: „Okay, dann melden wir ihn halt an.“

Studium Derzeit schreibt der Schlebuscher an seiner Masterarbeit in der Fachrichtung Verkehrswirtschaft und Stadtplanung.

Statistik In seiner Zeit beim SV Schlebusch wurde Tim Breddemann noch nie des Feldes verwiesen.

Gesagt, getan. Eingestiegen in der F-Jugend, durchlief Breddemann alle Altersklassen im Verein, war nach der A-Jugend schnell Teil der damaligen Bezirksliga-Mannschaft – und hat zügig „eine gute Rolle gespielt“, wie er es umschreibt. Bereits nach seiner ersten Hinrunde sei er Stammspieler gewesen. Seitdem hat der Mittelfeldspieler viel mit dem Verein erlebt, der im Drei- oder Vier-Jahresrhythmus zwischen Bezirks- und Landesliga pendelte, in der jüngeren Vergangenheit aber meist zu den Teams zählt, die um den Aufstieg in die fünfthöchste Spielklasse mitmischen. Hinzu kommen Pokalduelle wie gegen Alemannia Aachen im vergangenen Jahr. „Der Aufstieg ist natürlich ein Ziel von uns“, sagt Breddemann. „Wir haben uns vorgenommen, oben dabei zu sein und sind nach der Hinrunde Zweiter. Sollten wir es schaffen, nehmen wir das gerne mit.“