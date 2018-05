Lokalsport : Tennisspieler ermitteln beim RTHC ihre Verbandsmeister

Leverkusen Über 250 Tennisspieler nehmen in dieser Woche an den Verbandsmeisterschaften teil. Ausrichter ist einmal mehr der RTHC Bayer. In den verschiedenen Altersklassen gehen auch über 20 Akteure aus Leverkusen an den Start. "Wir freuen uns auf diese Veranstaltung. Ich bin sehr gespannt, wie unsere Cracks abschneiden werden", sagt RTHC-Sportkoordinator Hans-Günter Ludwig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Romy Kölzer ist nicht nur als Titelverteidigerin dabei: Die RTHC-Spielerin will ihren sechsten Triumph in Folge schaffen. Katharina Rath, Alina Wessel und Hanna Sohn dürfen sich ebenfalls Hoffnung auf ein gutes Abschneiden machen. Auch Arnd Caspari bei den Herren 30 und Volker Kaupert bei den Herren 40 haben Titelchancen.

Zum ersten Mal gibt es auch offene TVM-Meisterschaften für Rollstuhlfahrer: Ab Donnerstag startet diese Konkurrenz. Alle Endspiele sind für Sonntag (ab 11 Uhr) geplant.

(lhep)