Tennis Regionalliga-Frauen des RTHC zahlen Lehrgeld

In den Einzelpartien schaffte es lediglich Sara Akguen, ihre Partie einigermaßen knapp zu gestalten. Am Ende musste aber auch sie sich ihrer Gegnerin Julia Rennert mit 2:6 und 5:7 geschlagen geben. Auch die drei Doppel gingen klar an die Gastgeberinnen, die damit den vierten Sieg im vierten Spiel feierten. Bereits am Sonntag (11 Uhr) können es die Leverkusenerinnen besser machen. Dann ist der Tabellenzweite TC Union Münster zu Gast am Kurtekotten.