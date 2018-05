Lokalsport: Talente des LTV feiern zwölf Titel

Leichlingen Leichlinger Leichtathleten erfolgreich wie nie bei den Kreismeisterschaften.

Zwölf Titel, acht Vizemeisterschaften und sechs dritte Plätze - die Nachwuchs-Athleten des Leichlinger TV präsentierten sich bei den Leichtathletik-Schüler Kreismeisterschaften des Kreises Oberberg (U 12 bis U 16) in Wipperfürth in starker Form. Die beste Leistung schaffte Lucia Schwung, die über 80 Meter Hürden (14,20 Sekunden) und im 100-Meter-Lauf (13,45) Kreismeisterin in der Klasse U 16 wurde. Beide Zeiten bedeuten einen neuen Vereinsrekord sowie die Qualifikation für die Landesmeisterschaften in Wesel. Im Weitsprung holte Schwung sich mit 4,59 Metern ihren dritten Titel.