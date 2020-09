Fußball-Landesliga : Talent des SV Schlebusch gelingt traumhafter Einstand

Leverkusen Der SV Schlebusch setzt sich auch dank zweier Tore von Youngster Dennis Schulte mit 4:3 beim FV Bonn-Endenich durch. Trainer Stefan Müller zeigt sich voll des Lobes für sein Team.

Fußball-Landesliga: FV Bonn-Endenich – SV Schlebusch 3:4 (2:3). In eindrucksvoller Manier haben sich die Schlebuscher Landesliga-Fußballer in Bonn bei einem der Meisterschaftsfavoriten die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit gesichert. Nach der Heimniederlage gegen den FV Wiehl hat der SVS damit gleich die Trendwende geschafft. „Es ging richtig hoch her, aber meine Jungs haben dem Druck standgehalten und sich diesen Dreier absolut verdient“, sagte Trainer Stefan Müller. Er war in Anbetracht der herausragenden Einstellung voll des Lobes.