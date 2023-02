Fußball in der Region SVS und FCL blicken mit Zuversicht auf den Ligastart

Die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch wollten unter der Woche gegen den SC Fliesteden ihre Form testen, doch der Kreisligist sagte kurzfristig ab. „Manchmal lässt sich so etwas nicht verhindern“, sagt Trainer Markus Hilmer. „Dafür haben wir die Intensität in den Trainingseinheiten deutlich erhöht und alle Spieler haben hervorragend mitgezogen.“ Eine Woche vor dem Wiederbeginn in der Liga steht am Sonntag (13 Uhr) noch ein Test gegen den Bezirksligisten SC Bonn-Beuel II auf dem Programm.