Fußball, Landesliga SVS erwartet Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag

„Da kam immer sehr viel zusammen: mangelnde Erfahrung, mangelnde Cleverness und manchmal auch fehlende Kraft. Einige Male hatten wir zudem mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen“, betont Hilmer, der häufig improvisieren musste. Zu was sein Team in der Lage ist, zeigte es unter anderem in den Partien gegen den Meisterschaftsfavoriten FC Pesch, in denen der SVS vier Punkte sammelte (2:1 und 2:2). Beim Unentschieden im Rückspiel war der Klub aus Leverkusen dem Sieg sogar erneut näher als der Titelaspirant.