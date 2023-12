Fußball, Landesliga SVS zieht für Spich Zuversicht aus den Punkten gegen Pesch

Fußball-Landesliga: 1. FC Spich – SV Schlebusch. Wer gegen den großen Aufstiegskandidaten und derzeitigen Tabellenzweiten FC Pesch aus Hin- und Rückspiel vier Punkte holt, sollte auch in jeder weiteren Partie in der Lage sein, Zählbares mitzunehmen. „Natürlich wollen wir an die tolle Vorstellung gegen Pesch anknüpfen. Allerdings ist uns klar, dass wir nur eine Chance haben, wenn wir wieder über unsere Leistungsgrenze hinaus gehen“, betont Trainer Markus Hilmer vor dem letzten Spiel in diesem Jahr.