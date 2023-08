Fußball, Landesliga SVS will sich beim SSV so teuer wie möglich verkaufen

In der vergangenen Spielzeit waren die Schlebuscher beim 2:5 komplett ohne Chance, lagen bereits nach wenigen Minuten 0:3 in Rückstand. Hilmer zufolge sei auch jetzt alles andere als eine klare Niederlage als Erfolg zu werten – vor allem mit Blick auf die vergangenen Englischen Wochen. Mit dem kleinen Kader und den zusätzlichen Pokalspielen sei die Substanz der Mannschaft schon in Mitleidenschaft gezogen worden. Das überraschende Aus unter der Woche gegen den B-Ligisten SC Leverkusen (0:2) sei zwar ärgerlich, aber erklärbar. So könne sich die Mannschaft nun ein wenig besser erholen und sich auf die Aufgaben in der Meisterschaft fokussieren, betont der Trainer.