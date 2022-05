Fußball, Landesliga : SVS will positiven Trend gegen Spich fortsetzen

SVS will positiven Trend gegen Spich fortsetzen

Leverkusen Nach der zuletzt stabilen Leistung des SV Schlebusch gegen Wachtberg will Trainer Marcel Müller auch in Spich punkten. Die Personalsituation bleibt angespannt.

Fußball-Landesliga: 1. FC Spich – SV Schlebusch. Die jüngsten Leistungen stimmen Trainer Marcel Müller zuversichtlich. Beim 2:2 gegen den Abstiegskandidaten SV Wachtberg verpasste sein Team zwar ein besseres Ergebnis, der Auftritt des SVS war jedoch engagiert und auch im spielerischen Bereich war ein Fortschritt zu erkennen. „Wir wollen diesen Trend unbedingt fortsetzen und auch in Spich punkten“, sagt der Coach.

Am Sonntag (15 Uhr) ist Schlebusch beim Tabellenzwölften zu Gast. Das Hinspiel endete 2:2. Sebastian Bamberg erzielte im ersten Aufeinandertreffen einen Doppelpack, der Ausgleich der Spicher fiel erst in der Schlussminute. Das Team aus Troisdorf war ambitioniert in die Saison gestartet, schafft es aktuell aber nicht aus der unteren Tabellenhälfte heraus und wirkte zuletzt verunsichert – womöglich eine Chance für den SVS.