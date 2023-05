Fußball, Landesliga SVS will die Partie gegen den Favoriten lange offen halten

Am Sonntag (15.15 Uhr) ist die Mannschaft aus dem Oberbergischen zu Gast im Bühl und will mit einem Sieg den zweiten Rang verteidigen. Hilmer zufolge stehe das SSV-Team zurecht so weit oben in der Tabelle. Physisch und spielerisch gehöre Homburg-Nümbrecht mit zum Besten der gesamten Liga. „Aber wir spielen zuhause und haben in dieser Saison schon einige Male gezeigt, was wir leisten können, wenn wir über uns hinauswachsen“, betont der Coach. Seine Schlebuscher benötigen im Kampf um den Klassenerhalt noch selbst jeden Punkt, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt derzeit nur zwei Zähler.