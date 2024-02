Fußball, Landesliga SVS will nach Pokal-Aus in der Liga Punkte sammeln

Beim Liga-Konkurrenten FC Pesch waren die Schlebuscher in der zweiten Kreispokalrunde derweil ohne Chance. Am Ende stand eine 0:3 (0:1)-Niederlage, wobei zwei der drei Gegentore erst in der Schlussphase fielen. Hilmer, der eine durchaus ansprechende erste Halbzeit seiner Mannschaft sah, verzichtete in dieser Begegnung auf alle angeschlagenen Akteure und gab zudem den Kräften aus der zweiten Reihe vermehrt Einsatzzeiten.