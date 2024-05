Fußball, Landesliga SV Schlebusch will den Favoriten erneut ärgern

Fußball, Landesliga: SV Schlebusch – SSV Homburg-Nümbrecht. Drei Partien haben die Schlebuscher in dieser Saison noch zu absolvieren – und bei drei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang sieht es mit dem Klassenerhalt gut aus für die jüngste Mannschaft in der Liga. Allerdings ist das Polster alles andere als komfortabel und rechnerisch ist noch alles möglich. „Wir wissen, dass wir uns im Endspurt noch einmal steigern müssen. Wir wollen unbedingt in der Liga bleiben und dafür benötigen wir noch weitere Punkte“, sagt Trainer Markus Hilmer vor dem Spiel am Sonntag (15.15 Uhr) gegen den Tabellenvierten aus dem Oberbergischen.