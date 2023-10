Fußball, Landesliga SVS will gegen Bornheim für eine Überraschung sorgen

„Wir sind in allen Bereichen hinter unseren Erwartungen und Möglichkeiten geblieben. Das haben wir intern aufgearbeitet und jetzt wollen wir es besser machen“, betont der Coach vor dem Heimspiel am Sonntag (15.15 Uhr) gegen Bornheim. Der SSV liegt als Aufsteiger beinahe schon sensationell punktgleich mit Tabellenführer SC Rheinbach auf Rang zwei. Hilmer zufolge sei der kommende Gegner „im Moment einfach im Flow, die Mischung aus höherklassig erfahrenen Akteuren und jungen Talenten stimmt einfach.“ Er wolle Bereitschaft, Einstellung und Leidenschaft von seinem Team sehen. „Man muss von außen klar sehen können, dass sich jeder für den Verein und die Mannschaft zerreißt“, sagt Hilmer. Nach dem enttäuschenden Spiel in Friesdorf will er ein paar Veränderungen an seiner Startelf vornehmen.