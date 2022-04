Fußball, Landesliga : SV Schlebusch strebt gegen Endenich die Wende an

Leverkusen Mit einem Sieg aus vier Spielen sind die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch enttäuschend in die Rückrunde gestartet. Das liegt auch an vielen Ausfällen wichtiger Spieler. Coach Marcel Müller bleibt trotz allem optimistisch.

Aus dem Lazarett gibt es drei gute Nachrichten: In Noah Gonschior, Joshua Hauschke und Niklas Hammes kehren drei wichtige Kräfte in den Kader zurück. Auf der anderen Seite fehlen den Schlebuschern immer noch einige Leistungsträger. Das hat auch Auswirkungen auf die Trainingsqualität. In den Einheiten konnte Müller zuletzt lediglich auf acht Feldspieler und zwei Torhüter zurückgreifen – eine geregelte Vorbereitung ist so kaum möglich.