Fußball, Landesliga : SVS muss lange auf Stürmer Basic verzichten

Wird dem SVS monatelang fehlen: Stürmer Nedim Basic (am Ball). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch stehen in der Tabelle gut da. Verletzungssorgen trüben jedoch die eigentlich positive Momentaufnahme.

Fußball, Landesliga: SC Rheinbach – SV Schlebusch. Der neue Trainer des SVS, Marcel Müller, ist derzeit nicht zu beneiden. Wieder einmal muss der Coach auf zahlreiche Spieler verzichten. Gleich sechs Stammkräfte verpassen die Partie beim Fünften aus Rheinbach am Sonntag (15 Uhr). „Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll“, betont Müller. „Jammern hilft aber nicht: Wir wollen das Beste daraus machen und auch dort unser Spiel spielen.“

Die jüngste Hiobsbotschaft war die schwere Verletzung von Nedim Basic. Der Schlebuscher Angreifer zog sich in der Heimpartie gegen Lindenthal-Hohenlind einen Achillessehnenriss zu. Kurzzeitig bestand noch die Hoffnung, dass er sich lediglich einen Muskelfaserriss erlitten hatte, doch die Verletzung erwies sich als deutlich schwerwiegender. Mit vier Treffern in sechs Einsätzen hat der im Sommer vom SV Rott gekommene Angreifer durchaus schon seinen Torriecher unter Beweis stellen können. Nun wird er frühestens erst in der kommenden Saison wieder eingreifen können.