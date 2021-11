Fußball, Landesliga : SV Schlebusch ist in Mondorf gefordert

SV Schlebusch ist in Mondorf gefordert

Schlebuschs Tobias Grützner (r.) ist am Sonntag wieder einsatzbereit. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das vorletzte Ligaspiel des Jahres geht für den Landesligisten SV Schlebusch ohne Stefan Müller über die Bühne. Der Trainer fällt wegen einer Lungenentzündung aus.

Fußball-Landesliga: TuS Mondorf – SV Schlebusch. Zwei Partien haben die Schlebuscher Fußballer in diesem Jahr noch zu absolvieren. Am Sonntag (14.30 Uhr) geht es zunächst zum Tabellenneunten nach Mondorf, eine Woche später empfängt der SVS den Abstiegskandidaten Bad Honnef. Für Trainer Stefan Müller ist das Jahr aus sportlicher Sicht allerdings schon vorzeitig beendet, denn der Übungsleiter fällt aufgrund einer Lungenentzündung aus. Sein Assistent Nico Hartl übernimmt den Job auf dem Platz und an der Seitenlinie.