Fußball, Landesliga SVS will in Deutz mit einer kompakten Abwehr punkten

Fußball-Landesliga: Deutz 05 – SV Schlebusch. Der Frust nach der 1:2-Derbyniederlage in Altenberg saß auch unter der Woche noch tief bei den Schlebuscher Fußballern. Bis in die Schlussphase hielten die Schützlinge von Trainer Markus Hilmer Kurs in Richtung Punkteteilung, erst wenige Minuten vor dem Abpfiff kassierte das Team den entscheidenden Gegentreffer. Insgesamt bliebt der SVS aber deutlich unter seinen Möglichkeiten und verpasste eine Vorentscheidung im Kampf um den Ligaverbleib.