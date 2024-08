Der SV Schlebusch im Check – Defensive Wie SVS-Coach Markus Hilmer seine Defensive sieht

Die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch haben ihr Saisonziel klar benannt. Für die Mannschaft vom Bühl geht es nur um den Klassenerhalt. Mit einem starken Kollektiv will der SVS finanziell besser dastehenden Vereinen die Stirn bieten. „Wir haben das in der vergangenen Runde schon richtig gut gemacht“, sagt Trainer Markus Hilmer. Er richtet seine Konzentration auf die letzten beiden Vorbereitungswochen, ehe es am 25. August beim Nachbarn Spielvereinigung Köln-Flittard um die ersten Meisterschaftspunkte geht. Im ersten Teil unserer Analyse stehen Torhüter und Abwehrspieler des SVS im Fokus.