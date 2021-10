Fußball, Landesliga : SVS wacht beim SV Wachtberg zu spät auf

Mustafa Uzun vergab eine gute Chance für den SVS in Wachtberg. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Fußball-Landesligist SV Schlebusch kämpft sich nach einem 0:3 noch einmal in die Partie, muss sich am Ende aber trotzdem dem Schlusslicht SV Wachtberg beugen. Der Endstand lautet 2:3.

Fußball-Landesliga: SV Wachtberg – SV Schlebusch 3:2 (1:0). Eine besonders bittere Niederlage haben die Schlebuscher Fußballer beim Schlusslicht in Wachtberg kassiert. Trotz klarer spielerischer Vorteile schaffte es der SVS nicht, sich beim Abstiegskandidaten entscheidend durchzusetzen und ermöglichte dem SVW somit den ersten Sieg in dieser Saison. „Wir haben unsere Möglichkeiten leider nicht ausgeschöpft. Der Gegner hat wie erwartet sehr stark gekämpft. Was diesen Punkt betrifft, konnten wir nicht die erhofften Akzente setzen“, sagte Co-Trainer Nico Hartl, der den im Urlaub weilenden Stefan Müller vertrat.