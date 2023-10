Fußball, Landesliga SVS verspielt einen Punkt gegen TuS Oberpleis

Leverkusen · Obwohl die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch in der ersten Halbzeit in Unterzahl geraten, kommen sie bis in die Schlussphase für ein Unentschieden gegen Oberpleis in Frage. Dann schlagen die Gäste allerdings eiskalt zu.

01.10.2023, 21:00 Uhr

Yutaro Takasaki erzielte das zwischenzeitliche 2:2 für den SVS. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Lars Hepp

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – TuS Oberpleis 2:4 (1:1). Die Chance auf Punkte bot sich den Schlebuscher Fußballern auch im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aus Oberpleis. „Wir hatten Vorteile auf unserer Seite, konnten diese aber leider nicht nutzen“, berichtete Trainer Markus Hilmer.