Fußball, Landesliga : SV Schlebusch verliert zum dritten Mal im vierten Versuch

Marcel Schulz verbuchte eine Großchance in der Nachspielzeit. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen In der Fußball-Landesliga unterliegt das Team von Trainer Marcel Müller dem SC Rheinbach mit 2:3. Für den SVS ist es schon die dritte Niederlage im neuen Jahr.

Von Lars Hepp

Fußball-Landesliga: SC Rheinbach – SV Schlebusch 3:2 (2:0). Die Schlebuscher Fußballer treten weiter auf der Stelle. Am Sonntag musste sich der Landesligist dem Tabellenfünften in Rheinbach geschlagen geben. Im vierten Spiel des neuen Jahres kassierte die von Marcel Müller trainierte Mannschaft bereits die dritte Niederlage und muss den Kontakt zur Tabellenspitze vorerst abreißen lassen. „Das war auch dieses Mal wieder sehr schade, denn wir waren definitiv nicht die schlechtere Mannschaft“, sagte der Coach des SVS. „Allerdings ist uns das Spielglück abhandengekommen und wir haben aus unseren guten Chancen einfach nichts gemacht.“

Der Trainer, der erst in der Winterpause das Amt vom nach Bergisch Gladbach abgewanderten Stefan Müller übernommen hatte, sah in der Anfangsphase einige gute Chancen seines Teams. Mustafa Uzun hatte die Führung auf dem Fuß, schaffte es aber nicht, den Ball ins Ziel zu bringen. Bitter wurde es für die personell ohnehin geschwächten Schlebuscher, als sie nach rund einer Viertelstunde auch noch Maurice Mayer nach einem Zusammenprall verloren. Der Mittelfeldspieler musste aufgrund von Nackenbeschwerden ausgewechselt werden.

„Das hat uns gar nicht geschmeckt, die Zuordnung stimmte überhaupt nicht mehr“, sagte der Coach. Prompt geriet sein Team dann auch in Rückstand. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel kassierten die Gäste dann noch den zweiten Gegentreffer. In der Halbzeitpause habe man sich Müller zufolge noch einmal viel vorgenommen, doch die „kalte Dusche“ in Form des dritten Gegentores folgte direkt nach dem Wiederanpfiff.

Immerhin bewiesen die Gäste Moral und Kampfkraft und verkürzten in der 52. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß von Nicolai Annas auf 1:3. Nach etwas mehr als einer Stunde hätte die Begegnung tatsächlich noch einmal kippen können, wenn Annas nicht großes Pech mit einem Lattenschuss gehabt hätte. Die Rheinbacher wirkten in der Schlussphase stehend K.o. und fanden offensiv nicht mehr statt. Uzun verkürzte in der Schlussminute der regulären Spielzeit auf 2:3 – und die Müller-Elf war drauf und dran, auszugleichen.

In der Nachspielzeit hatte Marcel Schulz die große Chance auf das 3:3, doch sein Versuch verfehlte knapp das Ziel. „Es ist wirklich schade, dass sich meine Mannschaft im Moment nicht belohnen kann. In so einem Spiel fehlen uns vor allem die Wechselalternativen. Ich hoffe, dass sich die Personalsituation jetzt schnell wieder bessert“, sagte der Coach, dessen Team nun bereits genau so viele Niederlagen gesammelt hat wie in der kompletten Hinrunde.