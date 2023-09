Fußball, Landesliga SV Schlebusch verliert viertes Spiel in Serie

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – TuS Mondorf 1:3 (0:0). Die Fußballer des SV Schlebusch haben ihre Talfahrt fortgesetzt. Inklusive des Ausscheidens im Kreispokal hat die Mannschaft binnen zwei Wochen nunmehr vier Pflichtspielniederlagen in Serie kassiert. Der Tabellenvierte TuS Mondorf erwies sich als die effektivere Mannschaft und setzte sich klar beim Team von Markus Hilmer durch. „Dabei war in diesem Duell eindeutig mehr für uns drin“, sagte der Schlebuscher Coach. „Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir drauf und dran, die Begegnung zu unseren Gunsten zu drehen. Leider haben wir unsere Chancen nicht nutzen können.“