Fußball in der Region : SVS verliert dramatisch, FCL erobert Spitze

Fußball in der Region

Leverkusen In der siebten Minute der Nachspielzeit kassiert der Landesligist SV Schlebusch das entscheidende Gegentor zum 2:3. Bezirksligist FC Leverkusen setzt seine Erfolgsserie indes in Frechen fort.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – SpVg. Porz 2:3 (1:1). Sieben Minuten vor dem Abpfiff schienen die Schlebuscher in Richtung Glückseligkeit zu marschieren. Gerade hatte Joel Lombardi das wichtige 2:1 für die Gastgeber erzielt und die Mannschaft von Trainer Stefan Müller dem Heimsieg gegen die Spitzenmannschaft aus Porz ganz nah. Doch die Schlussphase stand nicht im Zeichen der Schlebuscher.

Nach einem weiten Einwurf fiel zunächst in der 88. Minute der 2:2-Ausgleich. In der siebten Minute der Nachspielzeit befanden sich die Müller-Schützlinge in der Vorwärtsbewegung, doch ein Ballverlust im Mittelfeld und ein daraus resultierender Konter bedeuteten die vor wenigen Momenten nicht für möglich gehaltene Niederlage. „Das ist extrem enttäuschend, denn meine Jungs haben alles investiert und wären zumindest mit einem Punkt gut weggekommen“, sagte Müller.