Fußball, Landesliga SVS verdient sich einen Punkt im Oberbergischen

Yutaro Takasaki gelang dann in der 77. Minute der verdiente Ausgleich zum 1:1-Endstand. In der Schlussphase besaßen Noah Gonschior und Beni Kiwala sogar noch Chancen auf den Siegtreffer, doch die Abschlüsse waren zu ungenau. „Mit diesem Resultat können wir hervorragend leben. Jetzt bereiten wir uns uns in aller Ruhe auf das Derby am nächsten Wochenende gegen Flittard vor“, sagte Hilmer.