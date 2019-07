Fußball in der Region : SVS und FCL mit Licht und Schatten in den Testspielen

Schlebuschs Torschütze Yannik Raufeiser (r.) im Zweikampf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Fußballer des SV Schlebusch und des FC Leverkusen haben in den Testspielen nur zum Teil überzeugen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Hepp

Anlässlich ihres heimischen Trainingslagers haben die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch in den vergangenen fünf Tagen drei Übungseinheiten und zwei Testspiele absolviert. „Alle haben hervorragend mitgezogen und wir haben viele Dinge abgearbeitet. Am Ende wurden die Beine entsprechend schwer“, sagte Trainer Stefan Müller.

Am vergangenen Donnerstag schlug seine Mannschaft den Bezirksligisten TSV Solingen mit 3:2 (1:0). Zugang Mustafa Uzun brachte das Müller-Team nach 28 Minuten in Führung, kurz nach dem Seitenwechsel fiel der Ausgleich. Im direkten Gegenzug erzielte Yannik Raufeiser (51.) die erneute Führung, ehe die Gäste zum 2:2 trafen (71.). Zwölf Minuten vor dem Abpfiff traf Fabian Nentwig zum Sieg.

Am Sonntag folgte die Begegnung gegen den ambitionierten Bezirksligisten HSV Langenfeld. Die Partie endete leistungsgerecht 1:1 (1:1). Marcel Schulz (31.) erzielte den Ausgleich. „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben uns die Frische und Spritzigkeit gefehlt“, sagte Müller, dessen Team dennoch viele gute Chancen herausspielte.

Personell haben sich die Schlebuscher indes noch einmal verstärkt: Vom letztjährigen Ligakonkurrenten S.C. Fortuna Köln II wechselte Verteidiger Patrick Paffrath nach Leverkusen. In den ersten Einsätzen hinterließ der in Küppersteg wohnende Defensivakteur einen hervorragenden Eindruck. Schon am Mittwoch (19 Uhr) geht es für ihn und den SVS beim Oberligisten 1.FC Monheim weiter mit der Testspielserie.

Ebenfalls zweimal binnen weniger Tage waren die Fußballer des FC Leverkusen im Einsatz. Nach der Begegnung am Sonntag beim B-Ligisten SSV Leverkusen-Alkenrath standen für sie ein Sieg und eine Niederlage zu Buche. In Alkenrath setzte sich der von Benjamin Sand gecoachte Bezirksligist mit 6:1 (3:1) durch, zuvor hatte der FCL am Donnerstag beim gleichklassigen SC Reusrath 2:5 (0:3) verloren. „In Reusrath haben wir leider den ersten Durchgang total verschlafen. Danach war die Leistung in Ordnung. Insgesamt kann man festhalten, dass wir auf einem guten Weg sind“, betonte Sand, der den verhinderten Cheftrainer Michael Kunz vertrat.