Fußball, Landes- und Bezirksliga : SV Schlebusch trifft nur Aluminium und verliert

Leverkusen Der von Marcel Müller trainierte Landesligist kann die vielen Ausfälle nicht kompensieren und muss sich klar geschlagen geben. Der Ehrentreffer fällt erst kurz vor dem Schlusspfiff.

Fußball-Landesliga: SSV Homburg-Nümbrecht – SV Schlebusch 4:1 (2:0). Die Schlebuscher Fußballer müssen weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis im neuen Jahr warten. Nur eine Woche nach der Niederlage gegen den Tabellenführer SpVg Porz musste sich das SVS-Team dieses Mal im oberbergischen Homburg-Nümbrecht klar geschlagen geben. Das Fehlen von insgesamt sieben Stammspielern konnten die Gäste nicht kompensieren. „Es war sehr schade, dass wir in so einer geschwächten Besetzung auflaufen mussten. Allerdings haben die übrigen Spieler auch keine gute Leistung abgeliefert“, sagte Trainer Marcel Müller nach seinem missglückten Debüt an der Seitenlinie.

Wer weiß, wie sich die Begegnung entwickelt hätte, wäre Sebastian Bamberg in der Anfangsphase nicht am Pfosten gescheitert. In dieser Situation hatten die Platzherren großes Glück, nicht das frühe 0:1 kassiert zu haben. Homburg-Nümbrecht hingegen nutzte gleich die erste Gelegenheit und erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer. Vorausgegangen war ein Eckball, bei dem die Defensive des SVS die Zuordnung verloren hatte. Praktisch mit dem Pausenpfiff kassierte das Müller-Team dann das nächste Gegentor – ein besonders unglücklicher Zeitpunkt.