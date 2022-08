Fußball, Landesliga : SV Schlebusch trennt sich leistungsgerecht 2:2 von Wiehl

Leverkusen Die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch leisten sich wie der Gegner auch etliche technische Unzulänglichkeiten, dürfen sich am Ende aber über einen Punkt freuen. Am Dienstag geht’s im Pokal weiter.

In der ersten Viertelstunde lief bei den Platzherren nicht viel zusammen, währenddessen die Wiehler gleich zwei gute Gelegenheiten hatten. In der Folgezeit übernahmen die SVS-Fußballer mehr und mehr die Initiative. George Tchamadeu und Taha Can Uluc hatten die Führung für das Hilmer-Team auf dem Fuß. Dennis Reeke macht es nach rund einer Stunde besser und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Front. Schwaches Zweikampfverhalten war im direkten Gegenzug dann aber dafür verantwortlich, dass sofort der Ausgleich fiel. In der 64. Minute kassierten die Schlebuscher nach einer Standardsituation das 1:2, Tchamadeu krönte seine starke Vorstellung mit dem Tor zum 2:2-Ausgleich (72.). Reeke und Justin Prensena vergaben in der Folgezeit beste Gelegenheiten, doch es sollte nicht zu mehr reichen. „Es war teilweise schon ein wildes Spiel, aber das Niveau war insgesamt schwach“, sagte der Coach, der in der Woche an den Defiziten weiterarbeiten möchte.