Fußball, Landesliga SVS knöpft Pesch einen Punkt ab und ärgert sich

Die Hausherren fanden gut in die Partie und gingen gleich mit ihrer ersten Chance in Führung. Nach 23 Minuten war Sebastian Bamberg mit dem 1:0 zur Stelle. Pesch kam erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Ausgleich. Im zweiten Abschnitt gab es eine Duplizität der Ereignisse: Bamberg gelang nach einem guten Umschaltmoment auch der zweite Treffer für den Außenseiter (70.).