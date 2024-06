Fußball, Landesliga SVS treibt die Kaderplanung voran

Den Abgängen stehen aber auch einige interessante Neuverpflichtungen gegenüber. Vom HSV Langenfeld wechselt in Kevin Kassunga ein hoffnungsvolles Talent in den Bühl. Der erst 20-jährige Offensivspieler sammelte in Langenfeld und auch in Monheim bereits Erfahrungen in höheren Spielklassen und soll nun in eine tragende Rolle hineinwachsen. Vom Meister FC Pesch schließt sich in Marco Bramer ein Wunschspieler Hilmers den Schlebuschern an. Bramer steht mit erst 21 Jahren ebenfalls noch am Anfang seiner Laufbahn und soll ebenfalls das Offensivspiel beleben.