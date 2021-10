Fußball, Landesliga : SVS-Coach Müller warnt vor Schlusslicht Wachtberg

Leverkusen Der SV Schlebusch ist gut in die Landesliga gestartet. Trainer Stefan Müller ist dennoch weit davon entfernt, den Tabellenletzten Wachtberg unterschätzen – auch wegen der langen Verletztenliste seines Teams.

„Wir können mit den Leistungen und den Ergebnissen definitiv zufrieden sein. Es gibt für uns aber keinen Grund, jetzt in irgendeiner Art und Weise weniger zu investieren“, betont der Coach, der am Sonntag (15 Uhr) mit seiner Mannschaft beim abgeschlagenen Schlusslicht in Wachtberg zu Gast ist – und den Platzierungen entsprechend als Favorit gilt.

Die Erinnerungen an den letzten Auftritt an der Grenze zu Rheinland-Pfalz sind beim Schlebuscher Übungsleiter noch sehr präsent. Beim 1:1-Unentschieden habe sich seine Mannschaft auf dem ungewöhnlich kleinen Platz schwergetan und nur mit größter Mühe die Punkte geteilt. „Der Gegner hat gerade in kämpferischer Hinsicht seine Vorzüge und wir lassen uns von der Tabellensituation nicht blenden. Ich gehe von einer ausgeglichenen Begegnung aus. Die Tagesform dürfte entscheiden“, betont Müller. Der SVW startete denkbar schwach in die neue Runde, lediglich ein Remis holte das Schlusslicht aus den ersten sieben Partien. Ansonsten stehen nur Niederlagen in der Bilanz. Bis zu einem Nichtabstiegsplatz sind es bereits jetzt schon neun Zähler Abstand.