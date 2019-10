Interview : „Dieses Jahr wird außergewöhnlich“

Leverkusen Tabellenführer SV Schlebusch empfängt am Sonntag in der Landesliga den Aufsteiger SV Wachtberg.

(lhep) Am vergangenen Wochenende musste der SV Schlebusch die ersten Niederlage der Saison hinnehmen. Trotz der 1:3-Pleite beim VfL Alfter blieb die Mannschaft von Stefan Müller aber an der Spitze der Tabelle. Im Interview mit unserer Redaktion spricht der Trainer des Landesligisten über das anstehende Heimspiel gegen Wachtberg und seine Saisonziele.

Müller Ich bin sehr zufrieden. Der Saisonstart ist uns extrem gut gelungen mit bisher fünf Siegen und dem Gewinn des Kreispokales. Die Niederlage in Alfter zuletzt wirft uns daher mit Sicherheit nicht um.

Was ist in dieser Spielzeit für Sie und Ihre Mannschaft möglich?

Müller Das weiß ich nicht und wir alle sind sehr gespannt, was noch kommt. Eine wichtige Frage wird sein, inwieweit wir von Verletzungen und sonstigen Ausfällen verschont bleiben und unser Niveau halten können. Dieses Jahr wird außergewöhnlich, weil die Liga extrem ausgeglichen ist. Ich traue meinen Jungs aber einiges zu. Eine Platzierung unter den ersten Fünf Mannschaften ist realistisch.

Müller Wir müssen vor allem unsere Köpfe in den Griff bekommen. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder die neuen Herausforderungen bewusst machen. Das ist ein Makel, der nicht unbekannt ist. Schon in der Vergangenheit fehlten uns manchmal Entschlossenheit und Konsequenz in einzelnen Spielen.