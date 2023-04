Fußball, Landesliga SVS-Coach Hilmer schöpft Zuversicht aus 0:2 in Deutz

Fußball-Landesliga: Deutz 05 – SV Schlebusch 2:0 (2:0). Für die Schlebuscher war der Spieltag gleich doppelt frustrierend. Einerseits musste die von Markus Hilmer trainierte Mannschaft eine klare Niederlage beim Siebten in Köln-Deutz einstecken, andererseits punkteten alle Teams aus dem Tabellenkeller. So schrumpfte der Vorsprung auf die Abstiegszone. Aktuell haben die SVS-Fußballer ein Polster von fünf Zählern auf den ersten Abstiegsrang. „Immerhin war die Einstellung diesmal eine ganz andere als noch vor einer Woche. Die Jungs haben alles versucht und in vielen Phasen waren wir besser als im Altenberg-Spiel“, berichtete der Coach. Doch für Zählbares kamen die Gäste nicht wirklich in Frage, denn offensiv brachten Hilmers Schützlinge keinen gefährlichen Angriff zustande.