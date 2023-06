Fußball, Landesliga „Wir müssen nur auf uns schauen“

Mehr Spannung vor dem Saisonfinale geht kaum. In der Landesliga kämpfen die Fußballer des SV Schlebusch um den Klassenerhalt, neben dem abgeschlagenen Schlusslicht FV Bad Honnef werden noch zwei weitere Absteiger ermittelt. Am Sonntag (15.15 Uhr) sind die Schlebuscher, die aktuell 26 Punkte auf dem Konto haben, beim direkten Konkurrenten SV Wachtberg (24) zu Gast. Parallel tritt der SV Altenberg (26) beim bereits geretteten Tabellenelften FV Wiehl an. Vor der Entscheidung, wer in der Liga bleiben kann, spricht SVS-Coach Markus Hilmer über die Chancen seines Teams, Perspektiven und die Saison insgesamt.