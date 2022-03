Fußball, Landesliga : SVS hat wieder mehr Optionen

Torjäger Mustafa Uzun (vorne) steht den Schlebuscher Fußballern am Wochenende wieder zur Verfügung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Kader des Fußball-Landesligisten war zuletzt arg dezimiert. Für das Spiel am Sonntag gegen Lindenthal-Hohenlind erwartet Coach Marcel Müller einige Rückkehrer.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Der Auftakt ins Fußballjahr ist den Schlebuschern misslungen. Die bislang zwei Niederlagen waren aber vor allem der Personalnot geschuldet. Am Sonntag (15.15 Uhr) bekommt es die Mannschaft von Trainer Marcel Müller mit dem Tabellenfünften aus Lindenthal-Hohenlind zu tun. „Natürlich habe ich mir meinen Einstand anders vorgestellt. Doch wir blicken gemeinsam optimistisch nach vorne und wollen es am Wochenende wieder besser machen“, sagt Müller, der mit seinen Spielern die jüngste 1:4-Pleite beim Achten SSV Homburg-Nümbrecht gründlich aufarbeitete.

Mit der Borussia haben die Schlebuscher eine Rechnung offen. Im ersten Aufeinandertreffen musste sich das SVS-Team knapp mit 1:2 geschlagen geben. Der entscheidende Treffer fiel erst kurz vor dem Abpfiff. „Die Motivation ist hoch und die Stimmung nach wie vor bestens. Alle können die aktuelle Situation gut einordnen“, betont Müller, der in Homburg-Nümbrecht auf insgesamt sieben Stammspieler verzichten musste. Die Lage entspannte sich unter der Woche. Marcel Schulz, Nedim Basic, Mustafa Uzun und Martin Schulz stehen wieder zur Verfügung und erweitern die Optionen des Trainers. Der in der Winterpause aus Leichlingen gekommene Angreifer Max Spieker dürfte ebenfalls wieder einsatzfähig sein. Die beiden zentralen Mittelfeldspieler Noah Gonschior und Dennis Schulte fallen indes weiterhin aus und sind schwierig zu ersetzen. „Wir müssen das im Kollektiv kompensieren – und dazu sollte die Mannschaft allemal in der Lage sein“, sagt Müller.