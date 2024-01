Fußball, Landesliga Torwart des SVS trifft im Testspiel

Vor etwas mehr als einer Woche sind die Fußballer des SV Schlebusch in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Landesliga gestartet. Um Punkte geht es für sie allerdings erst wieder am 18. Februar mit der Heimpartie gegen den Tabellenführer und Top-Aufstiegskandidaten SSV Merten. Bis dahin habe seine Mannschaft indes noch „viel zu tun“, ist sich SVS-Trainer Markus Hilmer sicher. Mit Blick auf den Abstiegskampf sagt er: „Die zweite Saisonhälfte wird uns sicherlich alles abverlangen.“