Fußball, Landesliga SV Schlebusch sucht seine Form für die Rückrunde

Ein straffes Programm absolvieren derzeit die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch. Die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer steckt mitten in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte, die am 18. Februar mit der Heimpartie gegen den Aufstiegskandidaten SSV Merten beginnt. „Wir haben leider immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen und müssen improvisieren. Das wird unseren Konkurrenten aber wohl nicht anders gehen“, sagt der Coach, der aktuell einige Spieler zum Probetraining in Schlebusch begrüßt. Möglicherweise wird der Landesligist noch einmal aktiv auf der Transferliste, um sich für den zweiten Abschnitt der Spielzeit zu rüsten. Dazu hat der SVS bereits zwei Testspiele hinter sich. Ein Überblick.