Fußball, Landesliga SVS startet mit der höchsten Hürde

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – SSV Merten. Das erste Ligaspiel des Jahres ist für die Schlebuscher gleich eine Standortbestimmung. Am Sonntag (15.15 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer den Aufstiegsfavoriten und Tabellenführer aus Merten. Bereits das Hinspiel glich einer Machtdemonstration des SSV, am Ende stand ein 0:7 aus Sicht der Leverkusener. „Wir werden alles investieren“, kündigt Hilmer an. „Um mithalten zu können, brauchen wir aber einen absoluten Sahnetag – und das entsprechende Matchglück“, sagt der Schlebuscher Coach.