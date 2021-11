Fußball, Landesliga : SV Schlebusch setzt in Merten auf Zusammenhalt

Leverkusen Der SV Schlebusch hat trotz widriger Umstände bislang eine gute Saison gespielt. Das Minimalziel von 20 Punkten bis zur Winterpause ist bereits erreicht, am Sonntag geht es zum SSV Merten.

Das Minimalziel von 20 Punkten bis zur Winterpause ist bereits jetzt erreicht, dazu stehen in diesem Jahr noch drei Partien aus. Am Sonntag (14.45 Uhr) geht es zum ehemaligen Mittelrheinligisten nach Merten, danach stehen noch die Duelle in Mondorf und gegen Bad Honnef auf dem Programm. Im besten Fall kann das Punktekonto noch einmal aufgestockt werden.

Die Mertener rangieren mit drei Zählern Rückstand auf der Habenseite einen Platz hinter den Schlebuschern. Erschwerend dürfte hinzukommen, dass es in dieser Woche einen Trainerwechsel beim SSV gegeben hat. „Wir lassen uns davon aber nicht beeindrucken. Wir schauen auf uns und wollen wieder einen guten Auftritt abliefern“, betont Müller, der mehr oder weniger die gleiche Besetzung wie in der Vorwoche auf den Platz schicken kann. Marcel Schulz laboriert allerdings noch an einer schmerzhaften Rippenprellung. Sein Einsatz am Sonntag wird sich ebenso wie der des grippekranken Tobias Grützner wohl erst kurz vor dem Anstoß entscheiden.