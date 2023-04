Fußball, Landesliga SV Schlebusch schwört sich auf den Endspurt ein

Fußball-Landesliga: FV Bonn-Endenich – SV Schlebusch. Vor der vermutlich einfachsten Partie der Rückrunde stehen die Fußballer aus Schlebusch, die am Sonntag (15.15 Uhr) zu Gast beim Tabellenführer in Bonn-Endenich sind. „Wir haben rein gar nichts zu verlieren. Sie haben aus den letzten beiden Partien gerade mal einen Punkt geholt und dürften darauf brennen, es jetzt wieder besser zu machen“, sagt Trainer Markus Hilmer, der sein Team in der Rolle des krassen Außenseiters sieht.