Fußball, Landesliga : SVS schrammt an einem Punkt vorbei

SVS schrammt an einem Punkt vorbei

Martin Schulz (am Ball) ist mit dem SV Schlebusch auf den zwölften Platz in der Tabelle abgestürzt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch lassen bei der 1:2-Niederlage gegen den VfL Alfter zu viele Gelegenheiten aus und rutschen in der Tabelle weiter ab.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – VfL Alfter 1:2 (0:2). An mangelnder Einstellung lag es nicht. Die Fußballer des SV Schlebusch lieferten den Gästen aus Bonn eine starken Kampf, mussten sich dem Tabellenvierten am Ende aber doch geschlagen geben – und rücken immer näher an die Abstiegszone. „Ich kann meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen“, sagte Trainer Markus Hilmer. „Wir haben toll dagegengehalten und hatten viele gute Gelegenheiten. Leider haben wir aus unseren Vorteilen kein Profit ziehen können.“