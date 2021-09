Fußball, Landesliga : SV Schlebusch schiebt Borussia die Favoritenrolle zu

Schlebuschs Angreifer Mustafa Uzun ist aus dem Urlaub zurück und einsatzbereit. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der SV Schlebusch tritt am Sonntag mit Rückenwind in Lindenthal-Hohenlind an. Trainer Stefan Müller plagt allerdings ein Personalproblem zwischen den Pfosten. Die Torhüter Justin Stauner und Christoph Geschonneck fallen aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Hepp

Fußball-Landesliga: SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – SV Schlebusch. Der erste Saisonsieg am vergangenen Spieltag hat bei den Schlebuschern nicht nur für große Erleichterung, sondern auch für viel Zuversicht mit Blick auf die anstehenden Aufgaben gesorgt. „Meine Jungs ziehen sehr viel Motivation aus dem Erfolg gegen Homburg-Nümbrecht“, betont Trainer Stefan Müller. Er ist mit seinem Team am Sonntag (15.30 Uhr) zu Gast in Lindenthal-Hohenlind.

Der Gegner wird indes von einem alten Bekannten des SVS trainiert: David Gsella. Mit ihm arbeitete Müller fünf Jahre gemeinsam in Schlebusch. Auch mit dem früheren SVS-Angreifer Nick Rohrbeck gibt es ein Wiedersehen. „Das ist eine ganz junge Mannschaft, die eine überragende Vorbereitungsphase hingelegt hat“, berichtet Müller. „Daher sind sie für mich auch der Favorit.“

Die 1:4-Niederlage zuletzt beim Spitzenreiter und Aufstiegskandidaten SSV Merten war für das Borussen-Team einkalkuliert, am ersten Spieltag hatte sich der Klub aus Köln gegen den FV Wiehl beim 0:1 sicherlich mehr erhofft. Müller sieht den Druck auf jeden Fall bei den Hausherren, die dringend Punkte benötigen, um nicht gleich zu Saisonbeginn den Anschluss nach oben zu verlieren.